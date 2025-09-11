أوروبا تؤكد التزامها بوقف واردات الغاز الروسي بحلول 2028

أكد الاتحاد الأوروبي، التزامه بالموعد النهائي، الذي حدده لوقف واردات النفط والغاز من روسيا تدريجيا بحلول عام 2028.

جاء ذلك على لسان مفوض الطاقة بالاتحاد دان يونسن اليوم الخميس عقب اجتماع مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة بضغط أمريكي.. أوروبا تسرّع إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية

ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن مقترحات قانونية لوقف الواردات تدريجيا بحلول الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2028، مع فرض حظر على العقود قصيرة الأجل اعتبارا من العام المقبل.

غير أن الاتحاد يواجه ضغوطا أمريكية للإسراع بوقف واردات الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن.

ويوم أمس الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تسريع وتيرة وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي تدريجيا، وذلك في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو.

وزار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي العاصمة واشنطن هذا الأسبوع لبحث العقوبات، لكن يونسن قال إن العقوبات لم تكن ضمن الموضوعات التي ناقشها في اجتماعه مع رايت في بروكسل اليوم.

وأضاف يونسن أن تركيزه انصب على ضمان موافقة دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي في أسرع وقت على وقف الواردات بحلول عام 2028، مشيرا إلى أن هذا المسار منفصل عن أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، وأردف قائلا: "إنها خطة طموحة جدا".

أخبار ذات علاقة واشنطن تحث أوروبا على التحرك لإجبار روسيا على المفاوضات

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، طلب من زعماء أوروبا الأسبوع الماضي التوقف عن شراء النفط من روسيا.

وذكر يونسن أنهم اتفقوا على أن أوروبا بحاجة إلى التحرك بأسرع ما يمكن لتحقيق هذه الغاية، وناقشوا "عددا من الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن".

وقال يونسن إن خطة الاتحاد الأوروبي المقترحة لوقف استيراد الغاز بحلول 2028 جرى وضعها "لتنفذ بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأسعار ومشكلات الإمدادات في المستقبل"، مضيفا أن هذا سيتطلب من أوروبا زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.