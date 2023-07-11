"التايمز": المملكة المتحدة تخاطر بخسارة 230 مليار جنيه إسترليني بسبب البحث العلمي
قالت صحيفة "التايمز" إن جمعية الصناعات الكيميائية في بريطانيا حذّرت الحكومة من أن المملكة المتحدة ستخسر 230 مليار جنيه إسترليني خلال 6 أعوام، إذا لم تشجع البحوث العلمية الداعمة لقطاعات الصناعة والإنتاج.
ولفتت الصحيفة إلى تقرير صادر عن هيئة صناعية رائدة، مفاده أن المملكة المتحدة تخاطر بخسارة النمو الاقتصادي الذي يقدَّر بنحو 230 مليار جنيه إسترليني خلال الأعوام الستة المقبلة ما لم تتحسن في دعم العلوم وتسويقها.
وقالت جمعية الصناعات الكيميائية، التي تعمل على سد الفجوة بين الصناعة والعلوم، إن المملكة المتحدة لا تزال تفشل في الاستفادة من قاعدتها العلمية، ونتيجة لذلك كانت في خطر التخلف عن الركب.
وذكرت الرئيسة التنفيذية لجمعية الصناعات الكيميائية، شارون تود، أن هناك انفصالًا بين نية الحكومة المعلنة لجعل المملكة المتحدة "قوة علمية عظمى" والواقع.
وأضافت "شارون تود" أنه "لفترة طويلة، تم استخدام الإستراتيجية الصناعية كشعار بدلًا من كونها خطة ملموسة وقابلة للتنفيذ لدفع النمو الاقتصادي".
وتابعت: "تمتلك المملكة المتحدة قاعدة علمية رائدة على مستوى العالم، ونحن بحاجة إلى تعظيم هذه الإمكانات التجارية.. إن الإستراتيجية الصناعية الطموحة والعملية التي تركز على قاعدتنا العلمية تعني أن المملكة المتحدة ستجذب الاستثمار من الشركات العلمية العالمية بدلًا من الخسارة لبلدان أخرى".
وأشارت "التايمز" إلى أن هذا التحذير جاء مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مشاركة بريطانيا في برنامج أبحاث الفضاء الأوروبي، إذ قال القادة العلميون إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للقدرة التنافسية في المملكة المتحدة أن تتفاوض الحكومة للوصول إلى البرنامج، الذي يتضمن التعاون في المشاريع في جميع أنحاء أوروبا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير جمعية الصناعة الكيميائية، الذي أجرته شركة استشارات متخصصة، قد حدد عدة مجالات للتحسين في المملكة المتحدة.
وبحسب الصحيفة، تمتلك المملكة المتحدة واحدة من أقوى القواعد الأكاديمية في العلوم، حيث تم تصنيف 4 جامعات في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، كما أنها لا تزال جاذبة للمستثمرين مع عدد من صفقات رأس المال الاستثماري أكثر من فرنسا وألمانيا مجتمعتين.
وقال مؤلفو تقرير جمعية الصناعات الكيميائية إن أداء البلاد كان ضعيفًا في أماكن أخرى، فبالرغم من أن الحكومة والصناعة تنفقان على البحث والتطوير بإجمالي بلغ 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك القطاع الخاص، مقارنة بمتوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي البالغ 2.7 %.
أما فيما يختص بالشركات المبتدئة، فقد ظلت صناديق التقاعد غير قادرة، إلى حد كبير، على الاستثمار في شركات المرحلة المبكرة ذات المخاطر العالية، ما أدى إلى قطع مصدر كبير للتمويل.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الخضراء، حذّر التقرير من أن برامج الدعم الضخمة من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تجاوزت مجتمعة نصف تريليون دولار، يمكن أن تخنق الصناعات البريطانية، مضيفًا أن عدم اليقين هو أحد أكبر العوائق التي يواجها القطاع، حيث تقلب على منصب وزير العلوم 7 وزراء خلال 5 أعوام، ناهيك عن تعدد الهيئات الذي يقود إلى إضعاف المساءلة.
واقتبس المؤلفون شكوى لمصدر صناعي مجهول، مفادها: "إذا نظرت إلى السنوات العشر الماضية، تجد تعدد الهيئات والتغيير، فلماذا تأتي وتتخذ قرارات استثمارية طويلة الأجل - محفوفة بالمخاطر بطبيعتها - في بيئة محفوفة بالمخاطر أيضًا؟".
وقال المؤلفون إن بعض عواقب هذا الخطر يمكن رؤيتها بالفعل، وعلى سبيل المثال قرار شركة الأدوية (أسترا زنكا) بإنشاء مصنع بقيمة 320 مليون جنيه إسترليني في إيرلندا بدلًا من المملكة المتحدة.
وأشاروا إلى أن حصة بريطانيا في صناعة الأدوية العالمية قد انخفضت من 11% إلى 3% خلال الأعوام العشرين الأخيرة.
أما الشريك الرئيس في شركة الاستشارات المتخصصة (LEK)، جون جودارد، فإنه يرى بأن هناك أموالًا متاحة.
وقال جودارد: "تتمتع المملكة المتحدة بسمعة طيبة في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا، ومع ذلك فإن التوسع والتسويق الناجح أمر بعيد المنال".
وأضاف أنه "على الصعيد العالمي، هناك تركيز متزايد على الإستراتيجيات الصناعية الوطنية مع إحراز تقدم كبير.. حان الوقت الآن للمملكة المتحدة لاغتنام هذه الفرصة لتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدينا".
المصدر: صحيفة "التايمز"