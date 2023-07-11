"التايمز": المملكة المتحدة تخاطر بخسارة 230 مليار جنيه إسترليني بسبب البحث العلمي

وذكرت الرئيسة التنفيذية لجمعية الصناعات الكيميائية، شارون تود، أن هناك انفصالًا بين نية الحكومة المعلنة لجعل المملكة المتحدة "قوة علمية عظمى" والواقع.

وأضافت "شارون تود" أنه "لفترة طويلة، تم استخدام الإستراتيجية الصناعية كشعار بدلًا من كونها خطة ملموسة وقابلة للتنفيذ لدفع النمو الاقتصادي".

وتابعت: "تمتلك المملكة المتحدة قاعدة علمية رائدة على مستوى العالم، ونحن بحاجة إلى تعظيم هذه الإمكانات التجارية.. إن الإستراتيجية الصناعية الطموحة والعملية التي تركز على قاعدتنا العلمية تعني أن المملكة المتحدة ستجذب الاستثمار من الشركات العلمية العالمية بدلًا من الخسارة لبلدان أخرى".

وأشارت "التايمز" إلى أن هذا التحذير جاء مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مشاركة بريطانيا في برنامج أبحاث الفضاء الأوروبي، إذ قال القادة العلميون إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للقدرة التنافسية في المملكة المتحدة أن تتفاوض الحكومة للوصول إلى البرنامج، الذي يتضمن التعاون في المشاريع في جميع أنحاء أوروبا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير جمعية الصناعة الكيميائية، الذي أجرته شركة استشارات متخصصة، قد حدد عدة مجالات للتحسين في المملكة المتحدة.

وبحسب الصحيفة، تمتلك المملكة المتحدة واحدة من أقوى القواعد الأكاديمية في العلوم، حيث تم تصنيف 4 جامعات في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، كما أنها لا تزال جاذبة للمستثمرين مع عدد من صفقات رأس المال الاستثماري أكثر من فرنسا وألمانيا مجتمعتين.

وقال مؤلفو تقرير جمعية الصناعات الكيميائية إن أداء البلاد كان ضعيفًا في أماكن أخرى، فبالرغم من أن الحكومة والصناعة تنفقان على البحث والتطوير بإجمالي بلغ 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك القطاع الخاص، مقارنة بمتوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي البالغ 2.7 %.

أما فيما يختص بالشركات المبتدئة، فقد ظلت صناديق التقاعد غير قادرة، إلى حد كبير، على الاستثمار في شركات المرحلة المبكرة ذات المخاطر العالية، ما أدى إلى قطع مصدر كبير للتمويل.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الخضراء، حذّر التقرير من أن برامج الدعم الضخمة من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تجاوزت مجتمعة نصف تريليون دولار، يمكن أن تخنق الصناعات البريطانية، مضيفًا أن عدم اليقين هو أحد أكبر العوائق التي يواجها القطاع، حيث تقلب على منصب وزير العلوم 7 وزراء خلال 5 أعوام، ناهيك عن تعدد الهيئات الذي يقود إلى إضعاف المساءلة.