مجموعة السبع تدعو لاستكمال اتفاق حبوب البحر الأسود وتنفيذه كاملاً

قالت مجموعة السبع في بيان، إنها دعت الجمعة جميع المشاركين في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "إلى مواصلة التنفيذ الكامل له بسلاسة وبأقصى درجة ممكنة وطالما اقتضت الضرورة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، جرى تمديد الاتفاق شهرين آخرين، في اتفاق تم التوصل إليه قبل يوم من الموعد الذي كان يمكن فيه لروسيا الانسحاب من الاتفاق بسبب عوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.

والجمعة، شدد بيان مجموعة السبع حول الأمن الغذائي العالمي على "أهمية السماح باستمرار وصول الحبوب إلى من هم أكثر حاجة إليها".