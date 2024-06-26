موسكو وطهران توقعان مذكرة لنقل الغاز الروسي
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، لافتاً إلى أن تلك الخطوة ستحول إيران إلى مركز إقليمي للغاز.
وأضاف أوجي في تصريحات صحفية نقلتها وكالات إعلام إيرانية، أنه "تم توقيع مذكرةً، اليوم، في طهران مع الممثل الخاص لروسيا، وستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، ومن المخطط تصدير الغاز الروسي إلى إيران".
وتابع أنه "تم تحقيق وعد الرئيس الشهيد الراحل إبراهيم رئيسي بتحويل إيران إلى مركز إقليمي للغاز، والمتخصصون يعملون لتبديل مذكرة التفاهم لعقد، وسيؤدي ذلك إلى تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين".
وأفاد بيان عن شركة "غازبروم" الروسية، أن رئيس الشركة ألكسي ميلر أجرى زيارة إلى إيران رفقة وفد من الشركة.
وأشار البيان إلى أن ميلر وقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر.
وبيّن أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنظيم إمدادات خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين.