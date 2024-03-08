تصريحات رئيس "المركزي الأمريكي" تهوي بالدولار

يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها، في وقت لاحق اليوم الجمعة، والتي يمكن أن تؤكد أو تبدد توقعات السوق بخفض الفائدة بحلول يونيو/حزيران.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن المصرف "ليس بعيدًا" عن بناء الثقة التي يحتاجها لخفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة "رويترز".

وأبقى المصرف المركزي الأوروبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيس عند 4% ومهد الطريق لخفضٍ، في يونيو/حزيران. ومع ذلك، ارتفع اليورو لأن المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة لديها متسع أكبر لخفض الفائدة.