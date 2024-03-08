تصريحات رئيس "المركزي الأمريكي" تهوي بالدولار
يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها، في وقت لاحق اليوم الجمعة، والتي يمكن أن تؤكد أو تبدد توقعات السوق بخفض الفائدة بحلول يونيو/حزيران.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن المصرف "ليس بعيدًا" عن بناء الثقة التي يحتاجها لخفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة "رويترز".
وأبقى المصرف المركزي الأوروبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيس عند 4% ومهد الطريق لخفضٍ، في يونيو/حزيران. ومع ذلك، ارتفع اليورو لأن المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة لديها متسع أكبر لخفض الفائدة.
وارتفع اليورو مسجلاً أعلى مستوى في شهرين تقريبًا عند 1.0956 دولار خلال التعاملات الآسيوية، ما أعاده إلى منتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ عام، وارتفع بنحو 1 % مقابل الدولار خلال الأسبوع.
وصعد الين 1.5%، منذ مطلع الأسبوع، في أفضل أداء بالنسبة المئوية، منذ ديسمبر/كانون الأول، بعدما ألمح صناع السياسات إلى مؤشرات إيجابية للأجور والأسعار بما يمهد الطريق لأول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا.
وتجاوز الين المتوسط الذي تحرك فيه على مدار 50 يومًا وبلغ أعلى مستوياته في شهر عند 147.54 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة.
وقاد ضعف الدولار إلى ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي 1.5% و1.1 % خلال الأسبوع على التوالي. وارتفع الجنيه الإسترليني 1.2% هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في 2024 عند 1.2820 دولار.
ووصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته، منذ منتصف يناير كانون الثاني، عند 0.6631 دولار أمريكي، والدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أسبوع عند 0.6183 دولار.