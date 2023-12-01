"الدار العقارية" الإماراتية تستحوذ على "لندن سكوير"

قالت شركة الدار العقارية الإماراتية اليوم الجمعة إنها أكملت الاستحواذ على شركة التطوير العقاري "لندن سكوير" ومقرها لندن في صفقة بقيمة 1.07 مليار درهم (291.4 مليون دولار).

وقالت الدار العقارية في بيان إن الصفقة هي "أول استحواذ دولي للدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى والناضجة بهدف تسريع نمو محفظتها وتنويع مصادر إيراداتها وتعزيز فرص تكامل الأعمال بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة".