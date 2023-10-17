النفط يتراجع وسط آمال بتخفيف العقوبات على فنزويلا

تراجعت أسعار النفط قليلًا، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من دولار أمس، وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط، ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحلول الساعة الـ0333 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 89.60 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا إلى 86.43 دولار للبرميل.

وقالت مصادر متعددة إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة اليوم الثلاثاء، والتي قال الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستعود بالنفع على الانتخابات المقبلة في 2024، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 في المئة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ شباط/ فبراير.

وسيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل غدًا الأربعاء في وقت تستعد فيه البلاد لتصعيد هجومها ضد حماس، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية في غزة وأثار مخاوف من صراع أوسع مع إيران.