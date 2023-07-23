كيف تؤثر شركات الأدوية الأمريكية في دفع أوروبا نحو الركود؟
أظهر تقرير مطول نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا انخفض بنسبة 17.3٪، عازيًا السبب الرئيس للانخفاض الكبير بإنتاج الأدوية في آذار/ مارس.
وقالت الصحيفة إن التقلبات بصناعة الأدوية في أيرلندا، غالبًا ما تكون مرتبطة بتحركات الشركات الأمريكية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الإنتاج الأوروبي من الأدوية ككل .
وأفادت الصحيفة بأن اقتصاد منطقة اليورو انكمش في أوائل حزيران/ يونيو بنسبة 0.4٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد تقديرات سابقة أنه نما بشكل طفيف، وفق ما أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.
وبينت الصحيفة أن هذا يعتبر الانكماش الفصلي الثاني على التوالي الذي يسجله المكتب؛ ما يعني دخول منطقة اليورو في مرحلة الركود التقني.
وبينت الصحيفة أن أيرلندا كانت مرة أخرى عاملاً في ذلك حيث بات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الآن أقل انخفاضًا بنسبة 10.7٪ ، وذلك بسبب رفع تقديراتها لإنتاج الأدوية.
اقتصاد قائم على صناعة الأدوية
وأشارت الصحيفة إلى أن النمو السريع لاقتصاد أيرلندا منذ عام 2014 ومساهمة أرباح شركات الأدوية الأمريكية غير العادية، أديا إلى تعاظم دور أيرلندا في الثروات الاقتصادية لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن أيرلندا تبنت إستراتيجيات تقليل الضرائب التي كانت في الماضي مصدرًا للخلاف بينها وبين الدول الأخرى.
وتضيف الصحيفة "أسهمت الشركات الرقمية والصيدلانية العملاقة في الولايات المتحدة في نمو الاقتصاد الأيرلندي بينما شهدت معظم أنحاء أوروبا نموًّا بطيئًا."
ونوهت إلى أن أيرلندا كانت تستحوذ فقط على 2٪ من الناتج الاقتصادي المشترك لمنطقة اليورو في عام 2014 لكنها باتت تسهم في ما يقرب من خُمس إجمالي النمو الاقتصادي الأوروبي منذ ذلك الحين، حيث يبلغ نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو الآن 4٪.
وتحتضن أيرلندا المقرات الأوروبية، وأحيانًا الدولية لعدد من أكبر الشركات على وجه الأرض بما في ذلك أكبر الشركات الرقمية الأمريكية وأكبر شركات الأدوية الأمريكية.
التغييرات القادمة على الضرائب العالمية
وقالت الصحيفة إن الناتج الإجمالي المحلي لأي دولة يشمل أرباح الشركات الأجنبية التي تمارس عملها داخل هذه الدولة، ونظرًا لأنه من النادر أن تشارك الشركات الأمريكية داخل أيرلندا خططها للنمو مسبقًا فإنه من الصعب التنبؤ بإجمالي الناتج المحلي الأيرلندي."
ولفتت الصحيفة إلى أن كثيرًا من الإنتاج الصناعي المسجل في أرقام الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا لا يحدث بالفعل في أيرلندا.
صداع التنبؤ في البيانات
وأفادت وول ستريت جورنال بأن "معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية"، وهو مركز أبحاث اقتصادي رائد في أيرلندا، قام بمراجعة توقعاته للصادرات في عام 2023، ونتيجة لذلك خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي هذا العام إلى 0.1٪ من 5.5٪ ، مقارنة بـ 12٪ في عام 2022."
ويرجح الخبير الاقتصادي كونور أوتول أن سبب ذلك يعود إلى تباطؤ الصادرات في قطاع الأدوية.
واختتم تقرير الصحيفة بالقول "نظريًّا التوقف المفاجئ لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي سيكون له تداعيات كبيرة على قدرة منطقة اليورو على الهروب من مرحلة الركود خلال الأرباع القادمة وبالتالي رفع مستويات التضخم في منطقة اليورو".
المصدر: "وول ستريت جورنال"