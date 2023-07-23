كيف تؤثر شركات الأدوية الأمريكية في دفع أوروبا نحو الركود؟

أظهر تقرير مطول نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا انخفض بنسبة 17.3٪، عازيًا السبب الرئيس للانخفاض الكبير بإنتاج الأدوية في آذار/ مارس.

وقالت الصحيفة إن التقلبات بصناعة الأدوية في أيرلندا، غالبًا ما تكون مرتبطة بتحركات الشركات الأمريكية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الإنتاج الأوروبي من الأدوية ككل .

وأفادت الصحيفة بأن اقتصاد منطقة اليورو انكمش في أوائل حزيران/ يونيو بنسبة 0.4٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد تقديرات سابقة أنه نما بشكل طفيف، وفق ما أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

وبينت الصحيفة أن هذا يعتبر الانكماش الفصلي الثاني على التوالي الذي يسجله المكتب؛ ما يعني دخول منطقة اليورو في مرحلة الركود التقني.

وبينت الصحيفة أن أيرلندا كانت مرة أخرى عاملاً في ذلك حيث بات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الآن أقل انخفاضًا بنسبة 10.7٪ ، وذلك بسبب رفع تقديراتها لإنتاج الأدوية.

اقتصاد قائم على صناعة الأدوية

وأشارت الصحيفة إلى أن النمو السريع لاقتصاد أيرلندا منذ عام 2014 ومساهمة أرباح شركات الأدوية الأمريكية غير العادية، أديا إلى تعاظم دور أيرلندا في الثروات الاقتصادية لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن أيرلندا تبنت إستراتيجيات تقليل الضرائب التي كانت في الماضي مصدرًا للخلاف بينها وبين الدول الأخرى.

وتضيف الصحيفة "أسهمت الشركات الرقمية والصيدلانية العملاقة في الولايات المتحدة في نمو الاقتصاد الأيرلندي بينما شهدت معظم أنحاء أوروبا نموًّا بطيئًا."

ونوهت إلى أن أيرلندا كانت تستحوذ فقط على 2٪ من الناتج الاقتصادي المشترك لمنطقة اليورو في عام 2014 لكنها باتت تسهم في ما يقرب من خُمس إجمالي النمو الاقتصادي الأوروبي منذ ذلك الحين، حيث يبلغ نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو الآن 4٪.