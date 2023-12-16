"صراع الحبوب" يحتدم بين باريس وموسكو في أفريقيا

امتدّت المواجهة الدبلوماسية بين فرنسا وروسيا على الساحة الأفريقية، لتشمل مجال إنتاج وتسويق الحبوب، واحتدم التنافس على سوق شمال أفريقيا خاصة، خلال الأشهر الاخيرة، فيما بدا أن موسكو أقرب إلى حسمه، وفق ما ذكرته مجلة "جون أفريك".

وجاء في تقرير للمجلة، أن"فرنسا كانت رائدة بسوق الحبوب في شمال أفريقيا إضافة إلى حضورها بقوة في الغرب، وتجاوزت في فترة ما منافستها الرئيسة روسيا، لكن المواجهة شهدت تحولاً لافتًا في الأشهر الأخيرة".

وتتجه الصادرات الشهرية الفرنسية من القمح اللين في اتجاه المغرب والجزائر ومصر وغرب أفريقيا، في اتجاه تنازلي وفقًا لبيانات من مؤسسة "الترويج الدولي للقطاعات الزراعية والأغذية"، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الزراعة الفرنسية.

ورغم الانتعاش المؤقت الذي أُعلن عنه في بداية العام، فإن منتجي الحبوب الفرنسيين، الذين اعتادوا على تسويق ما يقرب من نصف إنتاجهم من القمح المخصص للتصدير في الأسواق الأفريقية، فقدوا بشكل ملحوظ مكانتهم الرائدة في القارة مع عودة العملاق الروسي، وتغطي روسيا، المصدر الرئيس للقمح منذ 2016، نحو 23% من الطلب العالمي بفضل قدرتها التصديرية البالغة 49 مليون طن في 2023، وفقًا لشركة التحاليل الزراعية "أغريتيل"

وأوضح التقرير أنّه "بعد إرسال 1.7 مليون طن إلى المغرب، و1.5 مليون إلى الجزائر، و900 ألف طن إلى مصر في الجزء الأول من موسم 2022-2023، تراجعت الصادرات الفرنسية من القمح اللين فجأة، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استوردت الرباط 154 ألف طن من القمح اللين الفرنسي، فيما استوردت القاهرة 80400 طن في حين استوردت الجزائر 157500 طن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".