خطة بايدن المناخية الضخمة تغذي التوتر بين أوروبا وأمريكا

وقال وزير الصناعة التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن "هذا غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبصيغته الحالية هذا النص حمائي للغاية على حساب الصادرات الأوروبية".

لكنه شدد على "وجود نية حسنة لدى الجانبين" بعد لقاء بين الوزراء الأوروبيين وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي.

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، هدد المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون واشنطن بـ"اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية" ودرس "إجراءات رد" في حال لم تعد الولايات المتحدة عن تدابير دعم اعتبرها "مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "في بعض الحالات قيمة الدعم الذي تقترحه إدارة بايدن أكبر بأربع إلى عشر مرات من المبلغ الأقصى الذي تسمح به المفوضية الأوروبية"، داعيا المفوضية إلى إقرار "آليات تعطي الأفضلية (للمنتجات) الأوروبية" أو تسريع "استخدام آليات المعاملة بالمثل".

وسيكون الموضوع مطروحا خلال زيارة ماكرون لواشنطن.

وأكد مسؤول فرنسي، الإثنين، أن "المشكلة تأتي من أنه في أوروبا ليس لدينا آلية تمييزية. نحترم قواعد منظمة التجارة العالمية في هذا المجال".

وأشار إلى أن فرنسا تتمنى أن "تخرج أوروبا وليس فقط الولايات المتحدة أقوى" من مرحلة الأزمات المتعددة التي تشهدها القارة الأوروبية.

ما هو هامش تعديل التشريع الأمريكي؟

حتى لو أراد الرئيس الأمريكي العودة عن بعض الإجراءات أو توسيع المستفيدين، فإن خياراته محدودة جدا خصوصا وأن الديمقراطيين سيخسرون في كانون الثاني/يناير الغالبية في مجلس النواب على ضوء نتائج انتخابات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.