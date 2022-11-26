صحيفة: قطر تراجع استثماراتها في لندن بعد حظر إعلاناتها على وسائل النقل

وقال الشخص إن "الحظر الذي فرضته هيئة النقل فُسِّر على أنه رسالة من مكتب العمدة بأن أنشطة الأعمال القطرية غير مرحب بها في لندن".

وقطر واحدة من أكبر المستثمرين في لندن من خلال صندوقها للثروة السيادية.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار سلسلة متاجر هارودز وناطحة السحاب شارد كما أنه شريك في ملكية حي كناري وارف للأعمال.

وتمتلك الدولة الخليجية فندقي سافوي وجروفنر هاوس وحصة 20% في مطار هيثرو و14% في سينسبري ثاني أكبر مجموعة لمتاجر التجزئة في بريطانيا.