"مزاج المصريين" أصبح مهددًا على وقع "أزمة شاي"

يعيش المصريون على وقع "أزمة شاي" بعد اختفائه من فروع سلاسل تجارية كبرى في البلاد خلال الأيام الماضية، ما أثار قلقهم بشأن مشروبهم الساخن المفضل.

وخلت فروع تسوق كبرى من صنفي شاي "العروسة" و"ليبتون" تحديدًا، ما دفع البعض إلى القول إن "مزاج المصريين أصبح مهددًا جرّاء ذلك".