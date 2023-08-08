أوكرانيا: المحطات النووية ستكون بكامل طاقتها قبل الشتاء

أكّدت الهيئة الوطنيّة للطاقة النوويّة الأوكرانيّة، الاثنين، أنّ المحطّات النوويّة الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف ستكون بكامل طاقتها قبل الشتاء لتزويد البلاد بالكهرباء.

وقال رئيس "إينيرغو أتوم" بيتر كوتين للصحافة إنّ "النظام الكهربائي سيُزوَّد بكامل الطاقة الموجودة لدينا" بعد صيانة بعض المفاعلات قبل حلول الشتاء.

وكان يتحدّث في محطّة يوجنوكراينسك في جنوب أوكرانيا بمناسبة تشغيل أحد مفاعلاتها الثلاثة التي يتميّز كلّ منها بقوّة ألف ميغاواط.

وتوجد حاليا في الأراضي التي تُسيطر عليها أوكرانيا ثلاث محطّات للطاقة، أي ما مجموعه تسعة مفاعلات.

أمّا الرابعة، وهي محطّة زابوريجيا التي تُعدّ الأكبر في أوروبا وتضمّ ستّة مفاعلات، فتخضع لسيطرة القوّات الروسيّة منذ آذار/مارس 2022.

وأضاف كوتين: "ندخل فصل الشتاء مع المفاعلات التسعة بكامل قدرتها"، مشيرا إلى أنّ أربعة من المفاعلات تخضع حاليا لإصلاح وستعمل قبل تشرين الثاني/نوفمبر، بقوّة إجماليّة تُقارب 7600 ميغاواط.

ولفت إلى أنّ محطّة "زابوريجيا لا تزال تحت الاحتلال. زابوريجيا توفّر 6000 ميغاواط (...) لذا من المهمّ جدا أن نستعيد السيطرة عليها، وبالتالي لن تكون هناك عندئذ أيّ مشكلة" في توفير الكهرباء لأوكرانيا.

وذكر كوتين أنّ محطّات الطاقة النوويّة التي تُسيطر عليها أوكرانيا "لم تتأثّر مباشرة" بالقصف الروسي للبنية التحتيّة للكهرباء خلال فصلي الخريف والشتاء والذي حرم ملايين المنازل الأوكرانيّة من التيّار.