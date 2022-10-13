مصر.. تفاصيل جديدة بشأن إعفاء سيارات العاملين بالخارج من الضرائب

كشفت مصر، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قرار استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب للمصريين العاملين في الخارج.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق "أهم مطلب" لهذه الفئة.

وأوضحت الوزيرة المصرية، في بيان الخميس، أن "الحصول على الإعفاء يستوجب وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد 5 سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها".

وأشارت إلى أن "قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته".

وبينت جندي، أن "هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قضى مدة زمنية محددة بالخارج، إذ يحق للفرد شراء سيارة سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته بلغ 16 عامًا؛ بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة أشهر".

وكان مجلس الوزراء المصري، وافق على مشروع قانون يمنح المصريين العاملين في الخارج حق استيراد سيارة ركوب خاصة دون رسوم جمركية.

وينص المشروع، بحسب بيان صادر عن المجلس، الأربعاء، على أنه "يحق للمصري الذي لديه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول".