"نيويورك تايمز": هل تنتهي هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي؟

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن الدولار الأمريكي يعد "عملة العملات بالمعنى الحقيقي للكلمة"؛ وأن شراءه بالنسبة لدول العالم الأخرى كشراء الأصول المالية.

ونقلت الصحيفة قول الاقتصادي الأمريكي الشهير بول كروغمان، إن "عملية البيع والشراء عالميًا تتم في الغالب بالدولار الأمريكي وليس بالعملات المحلية، وخصوصًا في أسواق المال".

وأضاف كروغمان أن "هذا الدور الخاص الذي يحظى به الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي يتأتى من الأهمية التي يحظى بها الدولار كعملة مقبولة على نطاق واسع عالميًا".

إمكانية تراجع الدولار

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "أي تلميح لإمكانية تجاوز الدولار في بعض التعاملات الدولية - مثل اقتراح المملكة العربية السعودية بأنها قد تقبل باليوان الصيني مقابل شراء النفط - يسبب ضجة كبيرة في الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرًا صدر حديثًا عن مجلس الاحتياطي الأمريكي أكد أن "هيمنة الدولار ظلت مستقرة على مدار العشرين عامًا الماضية، وأن تضاؤل وضعه يبدو غير محتمل على المدى القريب".

وعلى الرغم من ذلك كشفت الصحيفة عن "تراجع نصيب الدولار الأمريكي في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية العالمية تدريجيًا من 71 بالمئة في العام 2000 إلى 58 بالمئة في العام 2022".

واعتبرت أن هذا الانخفاض "يعكس تنويع العملات بالنسبة للبنوك المركزية العالمية وليس الانتقال كليًا إلى اعتماد العملات المنافسة للدولار".

وقال كروغمان، بحسب الصحيفة: "إن أي اقتراح بأن اليوان الصيني قد يصبح قريبًا عملة دولية رئيسة يتعارض مع حقيقة أن الصين تفرض قيودًا على رؤوس الأموال".

وأضاف: "الضوابط على رأس المال ليست دائمًا فكرة سيئة لكنها تشكل عائقًا أمام دولة تريد امتلاك عملة أجنبية، فمن سيخاطر بشراء أصول لا يعرف أبدًا إن كان يستطيع سحبها متى يشاء؟".

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"