مؤشر: التصنيع الروسي ينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات

أظهر مسح اليوم الإثنين، أن نشاط المصانع في روسيا نما في سبتمبر/أيلول بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات، كما زاد التوظيف في القطاع بأسرع معدل في أكثر من عقدين.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 من 52.7 في أغسطس/آب، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" "تفيد التقارير بأن الطلب القوي من العملاء، وإطلاق المنتجات الجديدة، وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع... كان تسارع النمو مدفوعًا بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط".

واعتمد نمو قطاع الصناعة الروسي خلال أكثر من 19 شهرًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي.