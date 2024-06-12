الذهب يتراجع متأثرا بقوة الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية‎

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وأحدث بيانات البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2311.80 دولار للأوقية، وفق "رويترز".

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2328.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 29.33 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.8% إلى 959.10 دولار، وربح البلاديوم 1% ليصل إلى 892.45 دولار.