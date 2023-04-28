بعد حظر مؤقت.. 5 دول أوروبية تسمح بعبور صادرات الغذاء الأوكرانية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن بلغاريا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية، بعد فرض حظر مؤقت على استيرادها وسط احتجاجات للمزارعين المحليين.

وحدَّ الغزو الروسي بشدة من إمكانات التصدير التقليدية للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما تطلب تعويضها بالتصدير برًا عبر جيران أوكرانيا.