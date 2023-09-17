ارتفاع أسعار الفائدة يجبر شركات أمريكية على تخفيف عمليات إعادة شراء الأسهم ‎

كشفت صحيفة "فاينشال تايمز" أن الضغوط المتزايدة للاستثمار والاضطرابات المصرفية الإقليمية منعت الشركات من شراء أسهمها الخاصة.

وبحسب الصحيفة، انخفضت عمليات إعادة شراء الأسهم في سوق الأسهم الأمريكية إلى أبطأ وتيرة منذ المراحل الأولى لوباء كورونا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الحافز لدى الشركات لشراء أسهمها الخاصة.

وأنفقت الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي في "وول ستريت"، 175 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/ يونيو.

يأتي ذلك وفقًا للبيانات الأولية من "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% عن الربع نفسه من العام الماضي، وانخفاضًا بنسبة 19% عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وقال محللون، إن التباطؤ من المرجح أن يمثل بداية اتجاه طويل المدى قد يفرض ضغوطًا هبوطية على أسواق الأسهم.

وقالت جيل كاري هول خبيرة الأسهم والتحليل الكمي في "بنك أوف أمريكا": " الأسباب الهيكلية، فضلًا عن بيئة أسعار الفائدة، من العوامل المساهمة"، متوقعة ألّا تكون عمليات إعادة الشراء كبيرة في المستقبل المنظور.

يشار إلى أن عمليات إعادة شراء الشركات أصبحت جزءًا متزايد الأهمية ولكنه مثير للجدل في أسواق الأسهم في السنوات الأخيرة.

ويمكن دعم أسعار الأسهم بشكل مباشر عن طريق زيادة الطلب وكذلك المساعدة في تحسين الربحية على أساس ربحية السهم عن طريق تقليل عدد الأسهم المتداولة.

ويتهم منتقدو عمليات إعادة شراء الأسهم مجالس إدارة الشركات باستخدامها لتضخيم أسعار أسهمها بشكل مصطنع ومكافأة كبار المسؤولين التنفيذيين بدلًا من الإنفاق على الاستثمار طويل الأجل أو زيادة أجور الموظفين ذوي الأجور المنخفضة.