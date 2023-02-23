محمد بن راشد: الإمارات تطلق بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، إطلاق الإمارات بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وقال بن راشد في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر؛ "بحمد الله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية.. تربط 4 موانىء رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً".