محمد بن راشد: الإمارات تطلق بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، إطلاق الإمارات بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وقال بن راشد في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر؛ "بحمد الله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية.. تربط 4 موانىء رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً".
وأشاد الشيخ محمد بن راشد، بهذا الإنجاز الكبير، مضيفا: "شبكة قطاراتنا تعزز اقتصادنا.. وترسخ وحدة أراضينا.. وتنقلنا معاً لمستقبل أفضل بإذن الله".
وأكد حاكم دبي أن "شبكة قطارات السكك الحديدية مشروع استراتيجي وطني تبلغ آثاره الاقتصادية 200 مليار درهم حتى 2050".
ولفت إلى أن هذا المشروع "تم إنجازه بتعاون 180 جهة اتحادية ومحلية عملوا 133 مليون ساعة عمل بقيادة ذياب بن محمد بن زايد.. فريق وطني واحد.. يمثل اقتصاداً وطنياً واحداً.. ورؤية تنموية واحدة".