البنك الدولي: أضرار الزلازل بسوريا بلغت 5.1 مليار دولار

قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الشهر الماضي تسببت في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا.

وذكر البنك في بيان أن "القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا"، بعدما نشر ما وصفه بأنه تقدير شامل وسريع في الوقت نفسه للأضرار.