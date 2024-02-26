مليون يورو خسائر برج إيفل بسبب إضراب عمالي

أدى إغلاق برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس لمدة ستة أيام؛ بسبب إضراب للعاملين، إلى خسائر تتجاوز مليون يورو، بحسب الشركة المشغلة.

وعاد البرج الشهير ليستقبل الزائرين بعد أن أغلق أبوابه بسبب إضراب نظمه عمال النقابات والعاملون في البرج، حيث يتهمون مجلس مدينة باريس، الذي يدير 99% من شركة استغلال برج إيفل، بسوء الإدارة المالية؛ لأن المدينة قررت مضاعفة الرسوم السنوية لهذا النصب التذكاري ثلاث مرات.

وهذه الرسوم هي المبلغ الذي يجب على برج إيفل دفعه كل عام لمجلس بلدية باريس، إذ ارتفعت هذا العام إلى 50 مليون يورو، في مواجهة مثيرة للقلق قبل بضعة أشهر من الألعاب الأولمبية.

وتشير تقديرات الشركة المشغلة لبرج إيفل إلى فقدان 100 ألف زائر خلال أيام الإغلاق.

وتؤكد الشركة أن الأشخاص الذين حجزوا تذكرة لزيارة النصب التذكاري سيُعرض عليهم حجز مكان جديد أو استرداد مبلغ دخولهم.

واعتبر جان فرانسوا مارتينز، رئيس شركة تشغيل برج إيفل لمحطة "فرانس إنفو"، أن مخاوف الموظفين بشأن خراب النصب التذكاري الباريسي، "عملية مغالطة إلى حد ما"، موضحاً أن "الشركة كانت أول من رأى أن البرج يحتاج إلى ترميم منذ أكثر من خمس سنوات كما هو الحال الآن".

ووفقاً لمسؤول الشركة المشغلة للبرج، تم استثمار 380 مليون يورو في العمل بين عامي 2017 و2030، "أي أكثر مرتين ونصف مما كانت عليه في الفترة المماثلة السابقة.

وأضاف: "أعدنا بناء المصعد بالكامل، ونحن في منتصف حملة طلاء، كما جعلنا الوصول إلى الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة أمراً سهلاً".