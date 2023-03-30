الأردن يدرس ربط بورصته المالية بنظيرتها في أبوظبي

يدرس الأردن ربط بورصته المالية بنظيرتها في أبوظبي بحسب قرار صادر عن نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادي ناصر الشريدة.

ووفقا للقرار فقد تم تشكيل لجنة لدراسة ربط سوق رأس المال الأردني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب قرار الشريدة، ستقوم اللجنة بدراسة المقترح من الجوانب المالية والفنية والقانونية، وبيان أثره الاقتصادي على التداول في سوق المال الأردني على أن ترفع التوصيات للجنة التنمية الاقتصادية الحكومية التي يترأسها الشريدة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.