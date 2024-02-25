رغم انتشارها الواسع.. فئة الـ 100 دولار الأكثر إزعاجا في أمريكا
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن العملة الورقية الأمريكية من فئة 100 دولار والأكثر شيوعا، باتت الأكثر إزعاجا في الولايات المتحدة.
وبالرغم من تضاعف المبلغ المتداول في السنوات الأخيرة، إلا أن فئة الـ 100 دولار مكروهة من قبل الصرافين والاقتصاديين على حد سواء بسبب الخوف من أن تكون مزيفة، ولرغبة العديد من المستهلكين الاحتفاظ بها أكثر من إنفاقها.
ووفقا لأحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تضاعف عدد الأوراق النقدية من فئة 100 دولار التي تحمل "كوب بنجامين فرانكلين" بين عامي 2012 و2022، وهو نمو أسرع من أي فئة أخرى.
كما دعا الاقتصاديون إلى إبطاء عملية الطباعة، بسبب استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وبحسب الصحيفة كان البائعون وسط مانهاتن، في حالة تأهب عندما حاول مراسل صحيفة وول ستريت جورنال استخدام أوراق نقدية من فئة 100 دولار لدفع ثمن أشياء صغيرة، حيث قام البعض برفع العملة الورقية إلى الضوء لاكتشاف "USA 100" المضمنة فيها للتأكد من صحتها، واستخدم آخرون قلمًا مزيفًا به حبر يتحول إلى اللون الأسود عند ملامسته لعملة مزورة.
ورفضت العديد من المحلات الدفع بفئة 100 دولار لشراء مستلزمات ذات أثمان قليلة بحجة عدم وجود ما يكفي من فئات العملة الصغيرة، في حين علقت بعض المحلات ملاحظة تُشير إلى عدم قبولها أكثر من فئة 20 دولارا كوسيلة دفع مقبولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن طلبة الجامعات لديهم رغبة أقل في شراء المواد عندما يحصلون على عملة بقيمة 100 دولار مقارنة بخمسة دولارات أو فئة 20 دولارًا، وتمت صياغة هذه الظاهرة باسم "تأثير الفئة"، حيث يؤثر الشكل الذي يأتي به المال على رغبة الشخص في إنفاقه.
وقالت هيلين كولبي الأستاذة المساعدة للتسويق في كلية كيلي لإدارة الأعمال بجامعة إنديانا إن الانزعاج الناتج عن استخدام الورقة النقدية من فئة 100 دولار يمكن أن يجعل الناس ينفقون أقل.
وأضافت كولبي: "إذا أنفقت أموالًا باستخدام بطاقة ائتمان، فستحصل على البطاقة نفسها مرة أخرى بعد المعاملة، لكن إنفاق عملة بقيمة 100 دولار يدمرها بشكل أساسي"، مشيرة إلى أن الورقة النقدية بقيمة دولار واحد لا تبدو كبيرة، لكن الورقة النقدية بقيمة 100 دولار تبدو ذات معنى كبير وضخمة.