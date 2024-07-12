الكويت تسجل رقماً "قياسياً" في أحمال الكهرباء

سجلت الكويت رقما "قياسيا"، أمس الخميس، يعد الأعلى في تاريخ البلاد، في مؤشر الأحمال الكهربائية، إذ بلغ 17120 ميغاواط بفارق 180 ميغاواط عن أعلى حِمل سُجِّل صيف العام الماضي.

ورغم الرقم القياسي، تمكنت الشبكة الكهربائية المدعومة خليجياً بـ700 ميغاواط، من تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قد أعلنت، يوم الخميس، عن تسجيلها عند الساعة 2:30 ظهرا، حملا كهربائيا هو "الأعلى في تاريخها"، وذلك بعد أن بلغت درجات الحرارة العظمى 51 درجة مئوية.

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ووفق صحيفة "الراي" المحلية، قالت مصادر مطلعة أنه "على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، فإن القدرة الإنتاجية لوحدات الإنتاج والدعم الذي تلقته الشبكة الوطنية من الشبكة الخليجية بـ700 ميغاواط، عزّزا موقف الوزارة، ومكنتها من تغطية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية".

ولفتت المصادر إلى ضرورة الاستمرار بسياسة ترشيد الاستهلاك، لما لها من دور كبير في حفظ الطاقة وتوفيرها.

ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة العظمى في الأيام المقبلة تجاوز حاجز الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق.