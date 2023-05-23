الفالح: السعودية تعتبر عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتبر عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم، مشيرًا إلى أنها تبذل جهودًا مكثفة وتشهد تطورًا كبيرًا في النمو.

وأضاف الفالح في كلمة له خلال جلسة حول "إعادة هندسة العولمة" في منتدى قطر الاقتصادي أن المملكة لديها رؤية 2030 التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتشهد جودة حياة عالية وأمور إيجابية غير مسبوقة.

وأشار إلى وجود رؤية اقتصادية لعقود وذلك سينعكس إيجابيًّا على المنطقة، وفق ما أوردته قناة "الإخبارية".