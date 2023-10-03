دعوى جماعية ضد ماسك بتهمة الاحتيال على مساهمي تويتر

أمر قاضٍ أمريكي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في "تويتر" العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها لاحقًا وغيَّر اسمها إلى "إكس".

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في نص قرار أعلن، الإثنين، إن "المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يومًا بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه اشترى 5% من أسهم شركة تويتر".