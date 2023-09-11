الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب المقرر نشرها يوم الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار 0.5 بالمئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 0.3 بالمئة، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.