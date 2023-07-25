الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأنظار المتعاملين تتجه للاتحادي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما يترقب المتعاملون ارتفاعًا لأسعار الفائدة متوقعًا إلى حد كبير، إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليومين المقبلين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة الـ07:08 بتوقيت غرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، ما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.