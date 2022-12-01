كوريا الجنوبية.. إضراب سائقي الشاحنات يتسبب في خسائر بـ 1.2 مليار دولار

قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن إضراب سائقي الشاحنات تسبب في خسائر بقيمة 1.6 تريليون وون (1.23 مليار دولار)، مع تزايد احتمالات استمرار الإضراب لفترة طويلة، في وقت تبتعد فيه الحكومة ونقابة سائقي الشاحنات عن منطقة الحلول الوسط في المفاوضات.

وزادت حدة الاضطرابات في سلسلة الإمدادات في البلاد اليوم الخميس، وهو اليوم الثامن من الإضراب على مستوى البلاد، مع انضمام أكثر من 20 ألف سائق إليه، وتأهب الحكومة لإصدار الأوامر للمزيد منهم بالعودة إلى العمل.