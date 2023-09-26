أرقام صادمة.. شبح الركود يخيم على إسبانيا

انخفض الاستثمار العام في إسبانيا، بنسبة 55% عن مستوياته في 2009، على الرغم من تعزيز الاستثمار الناتج عن التمويل الأوروبي، وفقا لما نقلت صحيفة "إلـموندو" الإسبانية، عن معهد "فالنسيا" للأبحاث الاقتصادية.

وجاء في تقرير للمعهد، أنه "منذ انهيار الاستثمارات في 2010 وحتى 2014، انخفض الاستثمار بنسبة 60%، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم الركود. وفي 2022 لا يزال أقل بنسبة 5% عن 1995، و55% أقل عن 2009".

وأوضح أن "الاستثمار شهد هذا العام انخفاضا شديدا للغاية، لدرجة أن ما يتم استثماره لا يكفي لتغطية الاستهلاك، حيث إنه إذا طرحنا هذا الاستهلاك من إجمالي الاستثمار، فإن صافي الاستثمار يصبح سلبيا ويتم تخفيض رأس المال".