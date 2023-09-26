أرقام صادمة.. شبح الركود يخيم على إسبانيا
انخفض الاستثمار العام في إسبانيا، بنسبة 55% عن مستوياته في 2009، على الرغم من تعزيز الاستثمار الناتج عن التمويل الأوروبي، وفقا لما نقلت صحيفة "إلـموندو" الإسبانية، عن معهد "فالنسيا" للأبحاث الاقتصادية.
وجاء في تقرير للمعهد، أنه "منذ انهيار الاستثمارات في 2010 وحتى 2014، انخفض الاستثمار بنسبة 60%، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم الركود. وفي 2022 لا يزال أقل بنسبة 5% عن 1995، و55% أقل عن 2009".
وأوضح أن "الاستثمار شهد هذا العام انخفاضا شديدا للغاية، لدرجة أن ما يتم استثماره لا يكفي لتغطية الاستهلاك، حيث إنه إذا طرحنا هذا الاستهلاك من إجمالي الاستثمار، فإن صافي الاستثمار يصبح سلبيا ويتم تخفيض رأس المال".
وأفاد بأنه "عندما كان لا بد من إجراء تخفيضات، تم إعادة النظر في الاستثمار؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى توترات مع الفئات الاجتماعية التي تتلقى معاشات تقاعدية أو قطاع التعليم أو الصحة، وبالرغم من ذلك، فإن هذه السياسة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على نمو الاقتصاد على المدى الطويل وعلى استدامة المالية العامة في المستقبل، حيث إن انخفاض النمو يعني انخفاض القدرة على توليد الدخل العام".
وأشار التقرير إلى "تداعيات النمو على المدى الطويل، حيث إن إحدى مشاكل انخفاض الاستثمار العام هي صعوبة استبداله بالاستثمار الخاص، وخصوصًا أن الاستثمار الخاص في إسبانيا يركز بشكل أساسي على الإسكان، والأصول العقارية الأخرى".
المصدر: صحيفة "إلـموندو" الإسبانية