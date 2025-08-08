دول أوروبية تتخذ إجراء عقابياً ضد روسيا بسبب استمرار حرب أوكرانيا

أعلنت كندا، الجمعة، أنها قررت بالاشتراك مع بعض أوثق حلفائها، خفض سقف سعر النفط الروسي بسبب حرب موسكو المستمرة في أوكرانيا.

وأكدت وزارة المالية الكندية، في بيان لها، الجمعة، أن كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي سيخفضون سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً من 60 دولاراً للبرميل إلى 47.60 دولار.

وبذلك تنضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللذين أعلنا في يوليو/ تموز عن خفض سقف سعر الخام الروسي، في إطار استهدافهما إيرادات موسكو النفطية وزيادة الضغط عليها بسبب الحرب.

وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين: "بخفض سقف سعر النفط الخام الروسي، تصعّد كندا وشركاؤها الضغط الاقتصادي، وتقيد مصدراً حيويا لتمويل الحرب الروسية غير الشرعية".