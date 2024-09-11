إعصار "فرنسين" يعطل 40% من إنتاج النفط الأمريكي

قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية إن نحو 39% من إنتاج النفط الخام و49% من إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف، اليوم الأربعاء، مع اقتراب الإعصار فرنسين من ساحل ولاية لويزيانا.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار "فرنسين" يتحرك باتجاه الشمال الشرقي مع رياح مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يضرب ساحل لويزيانا بحلول مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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وذكر مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية أن منتجي النفط على المنصات البحرية أوقفوا إنتاج نحو 675 ألف برميل يوميًا من النفط و907 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف المكتب، وهو هيئة تنظيمية، أنه تم إخلاء 171 منصة، أو ما يعادل 46 بالمئة من إجمالي المنصات البحرية.

ووفقًا لبيانات اتحادية، يمثل خليج المكسيك في الولايات المتحدة نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط المحلي واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.