أطلقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا الأحد، صندوقًا بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير من خلال استغلال الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي.

وجاء هذا الإعلان عشية افتتاح المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية المقرّر استمراره حتى 29 شباط/فبراير في دولة الإمارات.

وقالت أوكونجو ايويالا إلى جانب وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي "أرحّب بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة، التي تجسّد التزامنا الجماعي بتمكين النساء، نحن بحاجة إلى حلول لمشاكل التمويل التي تواجهها النساء".

وأضافت إيويلا أنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقيت نساءً سيدات أعمال في العديد من الدول والقارات، جميعهن لديهن أفكار جديدة ومختلفة، ويصدّرن منتجاتهن أو يسعين للوصول إلى الأسواق العالمية"، موضحة أنّ "اللازمة المشتركة بين جميع رائدات الأعمال هي الحاجة إلى التمويل الكافي لتنمية أعمالهن واستغلال الفرص الهائلة التي توفّرها التجارة العالمية".

وسيساعد الصندوق الشركات التي تديرها نساء في البلدان النامية والبلدان الأكثر فقرًا على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالهن على الإنترنت بشكل أوسع.

وقال الوزير الإماراتي إنّ "بلاده ستسهم بمبلغ خمسة ملايين دولار"، موضحًا أنّ "هذه المبادرة تسمح لنا بالاحتفال بالمساهمة القيّمة لرائدات الأعمال والشركات التي تديرها نساء في جميع أنحاء العالم والاعتراف بالدور الأساسي الذي يلعبنه في النمو الاقتصادي".

وأضاف أنّ "هذا الصندوق سيكون بمثابة منصة لمساعدة المزيد من النساء على الانخراط في النظام التجاري العالمي"، لافتا إلى أنّه "بينما تمثّل النساء نصف سكان العالم، إلّا أنّهن لا يسهمن سوى بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي".

ومن ناحيته، أعرب وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عن دعمه لمبادرة منظمة التجارة العالمية، واصفًا إياها بـ"خطوة مهمة"، وقال إنّ السعودية "ملتزمة بدعم تمكين النساء".

ووفقًا لمنظمة التجارة العالمية، تعدّ التجارة الرقمية، وبشكل أكثر تحديدًا تجارة الخدمات الرقمية، القطاع الأسرع نموًا في التجارة الدولية، إذ إنّها تنمو بنسبة 8% في المتوسّط منذ 2005.