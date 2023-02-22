العراق يعتزم تمويل تجارته الخارجية من الصين باليوان

أعلن البنك المركزي العراقي، أنه يعتزم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، وذلك ضمن حزمة تدابير ثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوكالة أن البنك المركزي شرع في تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الشهر الجاري، على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار، ليصبح السعر الجديد ‭‭1300‬‬ دينار مقابل الدولار.