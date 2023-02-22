العراق يعتزم تمويل تجارته الخارجية من الصين باليوان
أعلن البنك المركزي العراقي، أنه يعتزم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، وذلك ضمن حزمة تدابير ثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأضافت الوكالة أن البنك المركزي شرع في تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الشهر الجاري، على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار، ليصبح السعر الجديد 1300 دينار مقابل الدولار.
وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، أنه "إلحاقًا بما تمّ إعلانه في الحزمة الأولى من التسهيلات التي قدّمها البنك المركزي لتحقيق استقرار أسعار الصرف، فإنَّ الحزمة الثانية لتنظيم التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر، ستتم عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني".
كما سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقًا.