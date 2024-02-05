"ياندكس" العملاقة الروسية تفقد 10% من قيمتها.. ما القصة؟

أطاحت أنباء عن صفقة لبيع الأصول الروسية لشركة "ياندكس"، التي تعدّ أكبر شركة تكنولوجيا في البلاد، بأسهم الشركة في تعاملات بورصة موسكو، اليوم الإثنين، لتفقد نحو 10% من قيمتها السوقية.

وأعلنت "ياندكس"، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شيفول الهولندية، أنها أبرمت صفقة لبيع أعمال "ياندكس" الروسية مقابل 475 مليار روبل (نحو 5.21 مليار دولار) إلى كونسورتيوم، مكون من مستثمرين من القطاع الخاص.

وجاء في بيان للشركة: "أبرمت الشركة الهولندية "ياندكش أن في" صفقة لبيع أعمال "ياندكس" في روسيا مقابل 475 مليار روبل إلى كونسورتيوم من المستثمرين من القطاع الخاص. ولن تكون "ياندكش أن في" بعد اليوم الشركة الأم للمجموعة، وستكون الشركة الأم الجديدة لـياندكس، شركة مسجلة في مدينة كالينينغراد الروسية".

ويتخوف خبراء من أن تقسيم شركة "ياندكس" سيؤدي إلى تراجع أنشطة الشركة، مشيرين إلى وجود الكثير من عدم الوضوح في الصفقة التي أعلنت اليوم.

وفي بداية التعاملات، هوى سهم شركة "ياندكس" في بورصة موسكو بأكثر من 10% بعد الأنباء عن الصفقة، لكنه قلّص خسائره بعد ذلك وجرى تداول السهم بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، على انخفاض بنسبة 5%.