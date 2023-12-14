اتفاق عراقي أمريكي لحل أزمة "شح الدولار"

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، لتلبية احتياجات العراق من شحنات النقد لعملة الدولار للعام المقبل.

وكان البنك المركزي العراقي اتفق مع الجانب الأمريكي، خلال اجتماع جرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مطلع الشهر الجاري على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية بالدولار عن طريق مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي.

وأعلن الجانبان "حلّ المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة"، فيما جرى الاتفاق على أن يكون "رفض الحوالات مستندًا لأسباب قوية، فضلًا عن تعزيز بعض المصارف بعملة اليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم الإماراتي لتمويل التجارة".

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أن "وفد البنك أنهى اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، حيث ثمن المسؤولون الأمريكيون الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال عام 2023 لتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي".

وأشار إلى أن "الاجتماعات أثمرت عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه دعم المصارف العراقية بهدف تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف".