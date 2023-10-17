اقتصادي إسرائيلي يحذر: فاتورة باهظة لحرب غزة على أسواق الطاقة

حذَّر خبير إسرائيلي من فاتورة اقتصادية باهظة سيتحملها العالم جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك " ليئومي" leumi الإسرائيلي، غيل بيفمان: إن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي في العالم، "ستحمل آثارًا اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي"، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة.

وذكر بيفمان، في حديث نشرته صحيفة المال والأعمال الإسرائيلية "كالكاليست"، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي من 86 إلى 93 دولارًا للبرميل، أعلى مستوياتها في 10 أشهر، "يعني أن الحرب الحالية، حال اتسعت لتشمل أطرافًا أخرى خارجية، تشكل خطرًا ملموسًا على أسعار الطاقة، من بينها بلوغ أسعار النفط 150 دولارًا للبرميل؛ ما سيعني تراجع النمو العالمي بنسبة 1.7، أي انخفاضاً يصل إلى تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وأوضح أنه في حال انخرطت الولايات المتحدة ضد إيران، إذا تورطت الأخيرة، فسوف يعني ذلك تراجع الطاقة الإنتاجية الإيرانية وصادرات النفط، سواء كانت هذه الصادرات عبر الطرق الشرعية أو بأساليب أخرى تتجاوز العقوبات. ورأى أن هذا التطور "سيؤدي إلى انخفاض إجمالي المعروض العالمي من النفط الخام".