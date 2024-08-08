أقر كيلي أورتبرغ، الذي يتولى اليوم الخميس منصب الرئيس الجديد لشركة بوينغ، أن هناك "الكثير" من العمل لاستعادة الثقة في الشركة المصنعة للطائرات، مبديا تفاؤله بالمستقبل.

وقال أورتبرغ، البالغ من العمر 64 عامًا، في رسالة إلى الموظفين نشرتها المجموعة، "لا أستطيع أن أخبركم بمدى الفخر والسعادة لكوني جزءًا من فريق بوينغ"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

ويعد هذا أول تصريح له منذ الإعلان عن تعيينه في الـ31 من شهر تموز/يوليو الماضي، خلفا لدايف كالهون، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذُ شهر كانون الثاني/يناير 2020، وسيبقى مستشارا خاصا لمجلس الإدارة حتى تقاعده في شهر آذار/مارس من عام 2025.

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وقال أورتبرغ: "لدينا الكثير من العمل، لكنني واثق من أنه من خلال العمل معا سنعيد الشركة إلى موقع الريادة المتوقع منها"، مؤكدًا أن "لدينا ما يلزم لتحقيق النجاح".

وأمام المهندس والرئيس السابق لشركة "روكويل كولينز"، العديد من التحديات أهمها استعادة جودة ومطابقة إنتاج فرع بوينغ للطيران التجاري.

وأشار أورتبرغ إلى أن "أرواحا بشرية رهن بما نقوم به كل يوم، وعلينا أن نتذكر ذلك دائما كأولوية في القرارات جميعها التي نتخذها"، مؤكدًا أنه سيستقر في سياتل (شمال غرب) منشأ المجموعة "ليكون أقرب من خطوط الإنتاج والبرامج قيد التطوير".

وتقع شبكات تجميع "بوينغ 737 و777"، من بين مرافق أخرى، قرب سياتل، ويتم تجميع طائرة 787 دريملاينر في ولاية كارولينا الجنوبية".

وسيزور أورتبرغ مصنع 737، وهي الطائرة الرئيسة للمجموعة التي تواجه العديد من المشاكل منذ سنوات، في رينتون قبل زيارة المواقع الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ومضى أورتبرغ قائلًا: "أستطيع أن أقول لكم دون استثناء يريد الجميع لنا النجاح. وفي كثير من الحالات يحتاجون إلينا أن ننجح. إنها ركيزة ممتازة للبناء عليها"، في إشارة إلى النقاشات الأخيرة مع شركات طيران من العملاء وصناعيين.