ارتفاع بورصات الخليج مع تثبيت المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة‎

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعدما أدى تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، والتصريحات حول السياسة النقدية إلى تعزيز الآمال في التوقف عن رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، في وقت يجد فيه صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد الأوضاع المالية كافيًا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.