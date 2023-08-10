الدولار على استقرار وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

استقر الدولار قرب متوسط نطاق الأسعار التي سجلها هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقد تؤثر تلك البيانات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين تغيرا يذكر.

ووصل إلى 102.50 في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما تراوح بين 101.98 و102.80 تقريبا هذا الأسبوع.

واستفاد الدولار من الطلب عليه كملاذ آمن في أعقاب سلسلة متواصلة من البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، فيما تتزايد التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الأمريكي هبوطا طفيفا في ظل تراجع وطأة ضغوط الأسعار.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.8% على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

كما لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الدولار أمام الين عند 143.79 ين بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو/ تموز عند 143.90 ين.

واستقر اليورو تقريبا عند 1.09695 دولار. وارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1% إلى 7.2235 للدولار في المعاملات الخارجية.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت الشهر الماضي، بعد أن أشار تقرير في اليوم السابق إلى تراجع أكبر من المتوقع في كل من الواردات والصادرات.