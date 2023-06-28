ارتفاع أسهم أوروبا بعد بيانات أمريكية هدأت مخاوف التباطؤ الاقتصادي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد أن هدأت بيانات أمريكية قوية المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات يدلي بها مسؤولو بنوك مركزية في منتدى يعقد في وقت لاحق من اليوم للحصول على صورة أوضح لتوجهات السياسة المالية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مقتفيا مكاسب وول ستريت الليلة الماضية بعد أن أظهرت البيانات زيادة في الطلبيات الجديدة لسلع رأسمالية مصنعة أمريكية وارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في يونيو/ حزيران.

ومنحت أسهم قطاع الصناعة دفعة كبيرة للمؤشر ستوكس 600، كما ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية، إذ صعد سهم روش القابضة السويسرية للأدوية 1.6 % بعد أن أحجمت السلطات الصحية الأمريكية عن الموافقة على عقار آيليا لشركة ريجينيرون.