تقرير صندوق النقد الدولي حول لبنان.. توصيف لأوضاع تزداد سوءا

لم يقل تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا حول لبنان، أمورا غير متوقعة، لكنه بيّن بالأرقام المدى الذي وصل إليه الانهيار اللبناني على أكثر من صعيد منذ نهاية عام 2019، محذرا من تداعيات إرجاء الإصلاحات اللازمة.

ولاحظت مصادر اقتصادية، أن "الأطراف المسؤولة عن حماية الدولة ومصالح الناس، لم تتفق منذ ذلك التاريخ على أي تصور إنقاذي، ولم يتم وضع خطط طارئة للتعامل مع هذا الوضع، كما لم يتم الأخذ بمطالب الصندوق المتضمنة البدء بإصلاحات هي بمثابة شروط يضعها لمساعدة لبنان.

وبحسب الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا، فإن تقرير صندوق النقد الدولي أضاء على ثلاثة جوانب أساسية، يتعلق الجانب الأول بعدم إجراء الدولة اللبنانية أية إصلاحات هيكلية مطلوبة سواء في القطاع المصرفي أو في القطاع العام والمؤسسات الأخرى.

ويتعلق الجانب الثاني، باستمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي وعدم تحقيق أي نمو "خلافا للرواية الرسمية التي تقول بتحقيق لبنان نموا عام 2022 بمقدار 2%، لكن تقرير الصندوق ينفي هذا الأمر ويؤكد استمرار الانكماش الاقتصادي".

أما الجانب الثالث، بحسب أبو شقرا، فهو "بالغ الأهمية كونه يفضي إلى سيناريوهين، إما أن تجري الدولة الإصلاحات وفي مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح القطاع العام وتحديدا الكهرباء، والسيناريو الثاني أن يستمر الأمر كما هو عليه، مع ما يعنيه ذلك من تفاقم للخسائر، وتحميل المودعين أعباء الأزمة، والاستمرار في التضخم بنسبة الدين العام من الناتج المحلي ليتجاوز نسبة 550% في العام 2027.