العدل الأمريكية تقاضي"سبيس إكس" بتهمة التمييز في الوظائف ضد اللاجئين

رفعت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين، وفقًا لما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها إن "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ في الوظائف المتاحة، التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر/أيلول لعام 2018 وشهر سبتمبر/أيلول لعام 2022، أنه لا يمكنها توظيف سوى الأمريكيين أو حاملي "البطاقة الخضراء"، التي تخول صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتحدة.