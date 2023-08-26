العدل الأمريكية تقاضي"سبيس إكس" بتهمة التمييز في الوظائف ضد اللاجئين
رفعت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين، وفقًا لما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها إن "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ في الوظائف المتاحة، التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر/أيلول لعام 2018 وشهر سبتمبر/أيلول لعام 2022، أنه لا يمكنها توظيف سوى الأمريكيين أو حاملي "البطاقة الخضراء"، التي تخول صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، عزت "سبيس إكس" ذلك الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات"، التي يتعين على الشركة الالتزام بها.
بدورها، قالت نائبة المدعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك: "لقد أثبت تحقيقنا أن شركة سبيس إكس استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين" بناء على وضعهم القانوني، وبغض النظر عن مؤهلاتهم، "في انتهاك للقانون الفيدرالي".
وأشارت الوزارة إلى أن "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف".
وشركة "سبيس إكس" أكثر منظمة إطلاق صواريخ نشطة في العالم، وتدير أعمالًا كبيرة في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وتم استبعاد عشرات اللاجئين من التوظيف؛ بسبب الإجابات على استبيان المواطنة والهجرة، إذ تعود القضية إلى عام 2020 عندما تلقت وزارة العدل شكاوى مواطنين اتهموها بالتمييز ضد وضعهم.
وتهدف الدعاوى القضائية إلى حصول "اللاجئين الذين استبعدوا أو منعوا من إمكانية العمل في شركة سبيس إكس بسبب هذا التمييز" على تعويضات، بما في ذلك تعويضات مالية.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.