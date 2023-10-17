الدولار يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب تطورات الشرق الأوسط‎

تحرك الدولار في نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وترقب مجموعة من الكلمات لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، أبرزها كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تلمسا، لمؤشرات حول توقعات السياسة النقدية.

واستقر الين قرب مستوى 150 المهم مقابل الدولار ليبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل من السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث معاملاته 149.60 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 150.17 في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر، وهو أضعف مستوى هذا العام قبل أن يلتقط أنفاسه قليلًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.056 في المئة إلى 106.32 بعد انخفاضه 0.36 في المئة أمس الاثنين.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 في المئة في أحدث تداول له وجرى تداوله مقابل 1.2199 دولار، بعد ارتفاعه 0.6 في المئة أمس الاثنين. وتراجع الإسترليني 3.7 في المئة هذا الشهر.

وانخفض اليورو 0.14 في المئة إلى 1.0545 دولار.