باكستان ترفع أسعار الوقود قبل زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد

أعلنت وزارة المالية الباكستانية ،اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية (0.1400 دولار) للتر، بعدما هوت قيمة عملة البلاد قبل أيام إثر إلغاء الحدود القصوى للأسعار.

وجاء القرار قبل أيام من زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان الشهر الجاري لإجراء مناقشات حول المراجعة التاسعة المتعثرة من برنامج التمويل الحالي للبلاد.

وخسرت الروبية الباكستانية الأسبوع الماضي ما يقرب من 12 في المئة من قيمتها، بعد إلغاء حدود الأسعار التي كانت تفرضها الحكومة ويعارضها صندوق النقد الدولي.