تقرير: 5 آلاف شركة سويدية تعلن إفلاسها منذ بداية 2023
كشف المركز السويدي للمعلومات "SCI"، أن 5 آلاف شركة أعلنت إفلاسها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لا سيما الشركات الفردية والجديدة في السويد.
وبحسب المركز، أظهرت الإحصائيات أن 4886 شركة، تضم أكثر من 10400 موظف، أعلنت إفلاسها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي.
وجاءت حالات الإفلاس في جميع الصناعات باستثناء شركات المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين.
وارتفع عدد حالات الإفلاس في 11 مقاطعة سويدية من أصل 21 مقاطعة بما في ذلك جميع المقاطعات الثلاث الكبرى التي تضم بلديات ستوكهولم ويتبوري ومالمو.
وذكر المركز، أن قطاع المطاعم يعد واحدًا من القطاعات التي تأثرت بشدة بموجة الإفلاس، إضافة إلى تجارة التجزئة وشركات النقل الفردية الصغيرة، وصالات الرياضة وشركات التنظيف، حيث شملت هذه القطاعات 50% من حالات الإفلاس هذا العام.
وسجلت الشركات الفردية الخدمية الزيادة الأكبر في حالات الإفلاس، مثل: شركات تجارة وإصلاح السيارات، والشركات التعليمية للدورات المهنية والمهارات الشخصية، وشركات الرعاية الصحية.
وأشار خبراء اقتصاديون، إلى أن حالات الإفلاس في السويد، تعود للركود وعدم قدرة الشركات الفردية على تحقيق أرباح في ظل ارتفاع كلف التشغيل والضرائب وضعف المبيعات.
المصدر: المركز السويدي للمعلومات