تقرير: 5 آلاف شركة سويدية تعلن إفلاسها منذ بداية 2023

كشف المركز السويدي للمعلومات "SCI"، أن 5 آلاف شركة أعلنت إفلاسها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لا سيما الشركات الفردية والجديدة في السويد.

وبحسب المركز، أظهرت الإحصائيات أن 4886 شركة، تضم أكثر من 10400 موظف، أعلنت إفلاسها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي.

وجاءت حالات الإفلاس في جميع الصناعات باستثناء شركات المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين.

وارتفع عدد حالات الإفلاس في 11 مقاطعة سويدية من أصل 21 مقاطعة بما في ذلك جميع المقاطعات الثلاث الكبرى التي تضم بلديات ستوكهولم ويتبوري ومالمو.