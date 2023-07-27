المركزي البريطاني يتكبد خسائر فادحة بسبب بيع السندات

قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة سيجبر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على تحمل خسائر قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني، بسبب بيع السندات.

وكان البنك قد اشترى تلك السندات لدعم النظام المالي في بريطانيا طيلة الأربعة عشر عامًا الماضية، وذلك خلافًا لما كان متوقعًا في نيسان/أبريل الماضي، بأن تبلغ نسبة العجز 100 مليار جنيه.

وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة البريطانية بدفع فاتورة الخسائر من الإنفاق الجاري، وذلك بعد إخفاق محافظي البنك المتعاقبين في تخصيص أموال لسداد قيمة الخسائر.

بدورهم، يتوقع مسؤولو البنك أن تدفع الحكومة ما يقارب من 40 مليار جنيه إسترليني سنويًا في الأعوام 2023، 2024، و2025، أي بزيادة قدرها عشرة مليارات جنيه في السنة، عما كانت تشير التقديرات في نيسان/أبريل الماضي، بحسب تقرير الصحيفة.

وقالت إنه في العام الماضي، اقترح اثنان من نواب محافظي البنك السابقين بأن يتم إجبار مشتري السندات على قبول سعر فائدة أقل، في محاولة لتقليل فاتورة الخسائر التي ستدفعها وزارة الخزانة، ولكن المقترح تم رفضه من قبل محافظ البنك "أندرو بايلي".