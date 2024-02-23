تعرّف على أكبر القوى الاقتصادية بالعالم في 2024

يشهد ترتيب القوى الاقتصادية الرائدة في العالم لعام 2024 تغيرات كبيرة، حيث خسرت اليابان مركزها الثالث لصالح ألمانيا، ومنذ عام 2010، احتفظت اليابان بهذه المرتبة، ولكن في عام 2023 تم التخلص منها؛ بسبب عوامل مختلفة مثل التضخم، وانخفاض قيمة الين، والانخفاض الحاد في عدد السكان.

وأوضح موقع "فرانس نيوز"، أنه مع الشيخوخة السكانية وانخفاض الإنتاجية، تواجه اليابان مخاوف متزايدة بشأن مستقبلها الاقتصادي، ولا سيما مع احتمال انخفاض عدد سكانها بمقدار الثلث بحلول عام 2070.

وأثارت هذه الأخبار ردود فعل شديدة في اليابان، مع تعليقات واسعة النطاق في وسائل الإعلام المحلية.

وأعربت صحيفة نيكي الاقتصادية عن أسفها لعدم إحراز البلاد تقدما في تعزيز نموها الاقتصادي، مشددة على الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية المهملة.

وبحسب الموقع، تحتل الآن الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا منصة القوى الاقتصادية الرائدة في العالم في عام 2024، الأمر الذي يعكس التغيرات الديناميكية في الاقتصاد العالمي.

وتحل المملكة المتحدة بالمركز الخامس، ويعد اقتصاد المملكة المتحدة مدفوعا بالخدمات، حيث تعد لندن واحدة من المراكز المالية الرئيسة في العالم.