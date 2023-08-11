أنطاليا التركية تستقبل 9 ملايين سائح منذ بداية العام

استقبل مطار أنطاليا الدولي جنوبي تركيا، أكثر من 9 ملايين سائح منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.

ونقلت الوكالة عن مديرية الثقافة والسياحة بولاية أنطاليا، في بيان الجمعة، أن عدد زوار المدينة السياحية الشهيرة في حوض المتوسط، يواصل الازدياد خلال العام الحالي.

وأوضحت أن عدد السياح الوافدين بواسطة الخطوط الجوية بلغ 9 ملايين و56 ألفا و921 زائرا، بين 1 كانون الثاني/ يناير الماضي، و10 آب/ أغسطس الحالي. وبلغت نسبة الزيادة في عدد السياح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 21 بالمئة.

واستقبلت المدينة 872 ألفا و833 سائحا في الأيام الـ10 الأولى من آب/ أغسطس، بزيادة 11 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

أنطاليا هي خامس أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان وعاصمة السياحة في تركيا. وتعتبر من أكثر المدن شعبية حول العالم لما تتميز به من طبيعة ساحرة وتنوع في الفنادق والمنتجعات الفاخرة.